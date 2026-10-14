في الخليجية.. الاتفاق لقبان ومنافسة شرسة

في عام 1983، حين كانت بطولة كأس الخليج للأندية لا تزال في بداياتها، خطّ فريق الاتفاق الأول لكرة القدم أول صفحاته في سجلها، ففاز باللقب بعد تغلبه على العربي الكويتي بنتيجة 1ـ0 في المباراة النهائية التي استضافها ملعب خليفة الدولي في الدوحة، ليصبح أول نادٍ سعودي يرفع الكأس.

ثم عاد في 1988 ليحرز اللقب للمرة الثانية بعد صدارته للمجموعة وتفوقه على كاظمة الكويتي، وأضاف اللقب الثالث في 2006 بفوزه على القادسية الكويتي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2ـ1.

بينما وصل إلى المباراة النهائية مرة أخرى في 2007 وخسر أمام الجزيرة الإماراتي بركلات الترجيح بعد التعادل 3ـ3، كما شارك في نسخ أخرى من البطولة منها 2005 و2009ـ2010، وبلغ الدور نصف النهائي في نسخة 2024ـ2025 قبل أن يودع أمام دهوك العراقي.

اليوم، بعد غياب عن منصات التتويج منذ 2006، يعود الاتفاق إلى المشاركة في النسخة الجارية من دوري أبطال الخليج للأندية موسم 2026ـ2027، ويستهل مشواره بمواجهة كاظمة الكويتي مساء الأربعاء 14 أكتوبر 2026 على ملعب «إيجو» في الدمام ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا عجمان الإماراتي وأربيل العراقي.