مورينو.. يطارد الانتصار الأول أمام التعاون

يخوض الإسباني فيسنتي مورينو، مدرب فريق الريان الأول لكرة القدم، المواجهة الثالثة أمام التعاون، وذلك حينما يلتقي الفريقان عند الـ 07:00 مساء الأربعاء، على ملعب الأخير في بريدة، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا2.

وسبق لمورينو البالغ من العمر 51 عامًا، أن قاد فريق الشباب في موسم 2022ـ2023، خلفًا للروماني ماريوس سوموديكا، وشارك ضد «السكري» في مباراتين، الأولى خسرها 0ـ3، وسجل الأهداف آنذاك الكاميروني ليندر تاوامبا، وسعد الناصر والبرازيلي فلافيو، وفي المواجهة الثانية تعادل الفريقان 1ـ1، سجل للشباب متعب الحربي وللتعاون الإسباني ألفارو ميدران.

وسيخوض مورينو مواجهته الثالثة، أمام التعاون، سعيًا منه إلى تحقيق فوزه الأول ضد منافسه، ومواصلة صدارة المجموعة الثانية في البطولة القارية الثانية.

وبدأ المدرب الإسباني مسيرته التدريبية مع الفئات السنية لنادي فالنسيا في يوليو 1995، ثم انتقل بعدها إلى أونتينيينت، وبعدها إلى جواديكس وخيريث الأندلسيين، وريال مايوركا، ثم إسبانيول.

وفي المنطقة الخليجية، عرف مورينو حينما تولى الدفة الفنية للشباب، بعدها عاد إلى الدوري الإسباني عن طريق ألميريا، ثم أوساسونا، وفي موسم 2025 عاد للخليج بعد تعاقده مع نادي الوكرة القطري، ومنه إلى الريان.