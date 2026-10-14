دوري الملوك يحوّل أمنية طفلين إلى واقع

عاش الطفلان السعوديان أسامة الحميدي 11 عامًا وماريا النظيري 8 أعوام تجربة تشجيع فريق «Rising Peaks» للمرة الأولى بعيدًا عن الشاشة ومن داخل صالة كول أرينا في الرياض خلال منافسات الجولة الأولى بدوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «Kings League MENA».

وحرص أسامة وماريا على الحضور إلى صالة كول أرينا بعد أن التقيا مع صانع المحتوى السعودي عبد الرحمن الشهري، رئيس الفريق، خلال إحدى زياراته للمستشفى، وأخبراه حينها عن أمنيتهما بحضور إحدى مباريات الفريق.

وعندما تواصلت جمعية سند لدعم الأطفال المرضى بالسرطان لاحقًا مع الفريق لنقل رغبة الطفلين في لقاء عبد الرحمن مجددًا، قرَّر الشهري أن يجمع بين الأمنيتين: لقاء الطفلين مرة أخرى، ومنحهما فرصة حضور مباراة الفريق في صالة كول أرينا.

وقال عبد الرحمن الشهري: «فكرتُ حينها.. لماذا لا نحقّق الأمنيتين في وقت واحد وأن ألتقي بهما، وأن يكونا حاضرين هنا في الصالة لتشجيع فريقنا من داخل الملعب مباشرة».

وحضور مباراة في دوري الملوك يمنح الجماهير فرصة لرؤية التجربة التي اعتادوا متابعتها عبر البثّ المباشر من زاوية مختلفة. البطولة، التي أسّسها جيرارد بيكيه، نجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، تجمع بين كرة القدم السباعية وقواعد لعب مبتكرة وعناصر تفاعلية، في تجربة تجمع كرة القدم بالترفيه الرقمي. وفي دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يقود الفرق عدد من أبرز صنّاع المحتوى والمؤثرين في المنطقة، حاملين معهم مجتمعاتهم وجماهيرهم من منصات البث والتواصل الاجتماعي إلى المدرجات.

وبالنسبة لأسامة وماريا، لم يقتصر اليوم على مشاهدة المباراة. فقد شاركا في البث المباشر، وتفاعلا مع أحداث اللقاء، وأسهما في فقرة رمية النرد «Dice Throw» التي تحدد عدد اللاعبين الموجودين على أرض الملعب في بداية الشوط الثاني. وبعد أن اعتادا على متابعة فريق «Rising Peaks» من خلف الشاشة، أصبحا هذه المرة جزءًا من الحدث نفسه.

وتعليقًا على ذلك، قال وائل الفايز، المدير التنفيذي لدوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «أبرز ما يُميّز دوري الملوك هو الارتباط الوثيق والفريد بين رؤساء الفرق ومشجعيهم. الفرحة التي غمرت الطفلين أسامة وماريا وهما يقفان بجانب عبد الرحمن الشهري وفريق «Rising Peaks» هي مثال رائع عن التأثير الإيجابي والعميق الذي يمكن أن تحدثه الرياضة في حياة الناس وخاصة الأطفال، وهذه اللحظات تجسّد الرابط الحقيقي بين أندية دوري الملوك ومشجعيها، الذي يمتد إلى ما هو أبعد بكثير من حدود أرض الملعب».

وتُوجت زيارة الطفلين بفوز فريق «Rising Peaks» في مباراته، خاصة أنَّ أسامة كان قد توقع انتصار الفريق قبل بداية المباراة. ومع صافرة النهاية، انضم أسامة وماريا إلى احتفالات الفريق مع اللاعبين والجماهير.