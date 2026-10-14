«المستقلة» تتوقع النظر في استئناف السيتي

توقع ديفيد كوجان، رئيس لجنة كرة القدم المستقلة في إنجلترا، أن تُنظر استئنافات مانشستر سيتي بعد إدانته بأكثر من 100 مخالفة لقواعد الدوري الإنجليزي المالية يناير المقبل.

ويتصدر السيتي الذي أكد مرارًا براءته من التهم، ترتيب الدوري حاليًا بعدما حقق ستة انتصارات في ست مباريات إثر فوزه على ليفربول 3ـ0 نهاية الأسبوع الماضي.

ولم تُعلن أي عقوبة حتى الآن، لكن السيتي قد يواجه حسمًا كبيرًا للنقاط يؤدي إلى هبوطه، بل إن هناك تكهنات بإمكانية تجريده من ألقاب الدوري الثلاثة التي أحرزها بين 2009 و2018.

وقال كوجان لإذاعة تايمز راديو، الأربعاء «رابطة الدوري ذكرت أنها تريد تسوية هذه القضية خلال الموسم، وبالطبع فإن الأمر لا يتعلق بالدوري الممتاز، بل بلجنة مستقلة ستنظر فيها، مؤلفة من ثلاثة قضاة أو محامين متقاعدين».

وأضاف: «وبحسب فهمي، هناك إجراء محدد مدته 12 أسبوعًا، ولذلك يفترض الناس أن القضية ستُنظر فعليًا بحلول منتصف يناير أو نهايته».

وتابع: «لكن كما قلت، هذه ليست عمليتنا بل عملية اللجنة المستقلة التابعة للدوري. وما لا أعتقد أننا نستطيع فعله هو إصدار أي حكم قبل أن تتضح الأمور تمامًا».

وسبق أن ذكر كوجان الثلاثاء أنه سيستقيل إذا تعرضت أي تحقيقات مستقبلية للهيئة الناظمة بشأن السيتي لتدخل سياسي.

وتعرض أندي بورنم، رئيس الوزراء البريطاني، لانتقادات بسبب تصريحاته التي قال فيها إنه سيكون «قلقًا للغاية» إذا قرر المالكون الإماراتيون للسيتي مغادرة النادي بعد صدور الحكم.

واضطرت رئاسة الوزراء البريطانية لاحقًا إلى التراجع عن هذه التصريحات، مؤكدة أن لا أحد «فوق القواعد».

وكان بورنم الذي شغل منصب عمدة مانشستر الكبرى من 2017 حتى يونيو 2026، قد نشر منذ ذلك الحين جميع تعاملاته مع إدارة السيتي.

وتابع كوجان : «لم نتعرض لأي تدخل على الإطلاق من أي جهة منذ أن أنشأنا الهيئة المنظمة قبل عام. لا يمكننا، أثناء تنظيم شؤون كرة القدم، أن نكون عرضة لتدخل سياسي في القرارات التي نتخذها بشأن المالكين أو المديرين أو أي أمر آخر».

وتابع «ولن أكون مستعدًا فعليًا لإدارة منظمة تخضع لهذا المستوى من التدخل».

بدوره، قال المدرب الإيطالي للفريق إنتسو ماريسكا الأسبوع الماضي «أثق تمامًا» بالنادي، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن السيتي سيفوز في الاستئناف.