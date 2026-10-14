النصر.. جلسات علاجية تعيد تأهيل كومان وسيماكان

يخضع الفرنسيان كينجسلي كومان، ومحمد سيماكان، لاعبا فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى جلسة علاجية في عيادة النادي، للتعافي من إصابتيهما اللتين عانيا منهما خلال مواجهة نيفتشي الأوزبكي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الأسترالي آنج بوستيكوجلو مدرب الفريق، سيخضع اللاعبين مساء الأربعاء إلى تدريبات استرجاعية واستشفائية، على أن يحدد البرنامج الخاص باللاعبين، بعد تأجيل مواجهة «الكلاسيكو» أمام الأهلي، والتي كان مقررًا لعبها الخميس.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أعلنت مساء الثلاثاء الماضي، ترحيل مواجهة الأصفر العاصمي أمام الأهلي في قمة الجولة التاسعة، إلى السبت 6 مارس 2027، بدلًا من الخميس.

وسجل القطب العاصمي، أول انتصاراته في البطولة القارية، بعد أن تغلب على نيفتشي الأوزبكي بثلاثية مقابل هدف واحد، سجلت عن طريق البرازيلي أنجيلو جابرييل، والبرتغالي كريستيانو رونالدو وهدف عكسي من قبل مدافع الفريق الأوزبكي.

ويحتل النصر المرتبة الثامنة في مجموعة الغرب برصيد 3 نقاط، فيما ينافس الفريق في دوري «روشن» بعد نهاية الجولة الثامنة بنقاطه الـ19 في المرتبة الثالثة، خلف المتصدر بفارق نقطتين.