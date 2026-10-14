التعاون.. البحراوي بديلا عن حمد الله «الموقوف»

وضع الصربي فوك رازوفيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، الجناح المغربي يونس البحراوي، في القائمة الأساسية التي ستشارك أمام الريان، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا2، والتي يستضيفها ملعب «السكري» في بريدة، مساء الأربعاء، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن البحراوي «21 عامًا»، سيكون بديلًا عن مواطنه المهاجم عبد الرزاق حمد الله، الذي يقضي عقوبة الإيقاف «الانضباطي» المجمدة «3 مباريات»، وفقًا لقرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على خلفية طرده في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا في 12 مارس 2024.

وبيّن أن رازوفيتش، طالب اللاعبين خلال اجتماع لمدة ربع ساعة قبل انطلاق التدريب الأخير، بإغلاق ملف المواجهات المحلية، عقب الخسارة الثلاثية أمام الشباب الأحد الماضي، وبذل أقصى ما يمكن لتحقيق نتيجة إيجابية والظفر بنقاط المباراة أمام الريان.

وخرج «السكري» بنقطة وحيدة في الجولة الافتتاحية من البطولة القارية، بعد التعادل الإيجابي 1ـ1 أمام النهضة العماني.

ويصارع التعاون في دوري روشن السعودي، بعد أن تلقى الخسارة الخامسة الأحد الماضي أمام الشباب بعد نهاية الجولة الثامنة، إذ يحتل المرتبة قبل الأخيرة بحصيلة ثلاث نقاط من أصل ثلاثة تعادلات، ويعد هجومه الأضعف بعد أن سجل ثلاثة أهداف، فيما تلقت شباكه 15 هدفًا.