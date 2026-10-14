أبطال أول لقب خليجي اتفاقي.. ما بين الإعلام والإدارة والابتعاد

قبل أكثر من 43 عامًا وتحديدًا 1983 عاد فريق الاتفاق السعودي الأول لكرة القدم من الدوحة العاصمة القطرية وهو يحمل لقب كأس الخليج للأندية كأول لقب خارجي في تاريخ الأندية السعودية عقب تغلبه على العربي الكويتي في النهائي الذي استضافه ملعب خليفة الدولي.



كتيبة فارس الدهناء الذهبية بقيادة خليل الزياني المدرب التاريخي ضمت في تلك الحقبة الأسماء التالية: الحارس مبارك الدوسري، وعادل خضير، وعادل الصالح، وسلمان النمشان، وسامي جاسم، وعيسى خليفة، وصالح خليفة، وعمر باخشوين، ومحمد مبارك أبوحيدر، وجمال محمد، ومحمد مروان الشيحة.



بعد اعتزاله توجه عمر باخشوين إلى التدريب والعمل الإداري، إذ أشرف على المنتخب السعودي للناشئين بين 2010 و2018 قبل تعيينه مديرًا للمنتخب السعودي.



أما محمد مروان الشيحة فقد أنهى مسيرته 1415 هـ عقب نهائي كأس دوري خادم الحرمين أمام الشباب، وانتقل لاحقًا إلى الظهور الإعلامي محللًا ومعلقًا على أوضاع الاتفاق.



واصل صالح خليفة ارتباطه بالنادي بعد اعتزاله 1990، وشارك في لقاءات إدارية مع إدارة الاتفاق 2025، وقدم تعليقات إعلامية حول مشاركات الفريق في البطولات الخليجية.

وعمل سلمان النمشان في إدارة الاتفاق عدة مواسم، بينما فضل كل من مبارك الدوسري وعادل خضير وعادل الصالح وسامي جاسم وعيسى خليفة ومحمد مبارك أبوحيدر وجمال محمد الابتعاد عن الوسط الرياضي والإعلامي عقب الاعتزال.



ويعود الاتفاق الموسم الجاري إلى دوري أبطال الخليج للأندية ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كاظمة الكويتي وعجمان الإماراتي وأربيل العراقي، ويستضيف نظيره كاظمة على ملعبه في الدمام في افتتاح المنافسات.