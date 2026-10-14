الاتحاد الإنجليزي يعاقب أربيلوا بعد انتقاده التحكيم

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، غرامة قدرها 25 ألف جنيه إسترليني «33 ألف دولار» على الإسباني ألفارو أربيلوا، مدرب فريق فولهام الأول لكرة القدم لقوله إنَّ الحكام لن يسمحوا لمانشستر يونايتد بالخسارة.

وأدلى أربيلوا بهذه التصريحات عقب تعادل فولهام مع مانشستر يونايتد 1ـ1 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب «كرايفن كوتيدج» في سبتمبر.

وسجَّل البرازيلي ماتيوس كونيا هدف التعادل للضيوف في الدقيقة «89».

وتلقى أربيلوا، الذي أقرَّ بالمخالفة الموجهة إليه، تحذيرًا بسبب تعليقاته لأنه تصرف بطريقة غير لائقة من خلال الإدلاء بتصريحات في مقابلة بعد المباراة توحي بوجود تحيز أو تشكك في نزاهة أحد حكام المباراة، وفق ما أفاد الاتحاد.

ويقبع فولهام حاليًّا في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط من مبارياته الست الأولى.