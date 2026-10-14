الدفاع المدني: سقوط شظايا يصيب مقيما ومنزلا ومركبة

صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني، بأنه في يوم الأربعاء 3ـ 5ـ 1448هـ الموافق 14 ـ10ـ 2026م، باشر الدفاع المدني في مدينة الرياض سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره تم إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، نتج عنه إصابة مقيم من جنسية عربية، وأضرار مادية محدودة في منزل سكني ومركبة.

وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.