ميدفيديف يعبر

تأهل الروسي دانييل ميدفيديف، الأربعاء، إلى ربع نهائي بطولة شنغهاي للتنس للأساتذة، بعد فوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين دون رد، ليبلغ هذا الدور للمرة الثالثة تواليًا. (رويترز)