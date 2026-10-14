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ميدفيديف يعبر

2026.10.14 | 04:46 pm
تأهل الروسي دانييل ميدفيديف، الأربعاء، إلى ربع نهائي بطولة شنغهاي للتنس للأساتذة، بعد فوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين دون رد، ليبلغ هذا الدور للمرة الثالثة تواليًا. (رويترز)
ميدفيديف يعبر

ميدفيديف يعبر

ميدفيديف يعبر