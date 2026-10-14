بعد رحلة الدوحة.. إنزاجي يريح الهلاليين 48 ساعة

منح الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، اللاعبين إجازة لمدة 48 ساعة، بعد العودة برًا عبر الحافلة من الدوحة، العاصمة القطرية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ إنزاجي، مدرب الفريق، سيضع برنامجًا ابتداءً من الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة الحزم في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، التي تنظم الإثنين المقبل على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، بعد أن أغلق الملف القاري.

وحقق القطب العاصمي فوزه الثاني في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد هزيمة السد القطري 2ـ0، ليواصل الصدارة بفارق الأهداف متساويًا مع العين والاستقلال وشباب الأهلي بالرصيد ذاته 6 نقاط للجميع.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت مساء الثلاثاء الماضي عن ترحيل مواجهة الأزرق العاصمي أمام الرياض، المقرر إجراؤها الجمعة 19 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة التاسعة، إلى السبت 16 ديسمبر المقبل.