التعاون يواجه الريان بخمسة تغييرات

يخوض فريق التعاون الأول لكرة القدم مباراته ضد الريان القطري، الأربعاء، على ملعبه في بريدة، ضمن ثاني جولات دوري أبطال آسيا 2 بتشكيلة أساسية طالتها خمسة تغييرات مقارنة بالتي بدأت مواجهة النهضة العماني في الجولة الأولى من البطولة.

وقضت التغييرات بدخول عبد الرحمن هندي، متعب المفرج، إبراهيم محنشي فارس الغامدي، راكان الطليحي بدلًا من عون السلولي، الألباني نديم بايرامي، بسام الحريجي، سيف رجب والليبيري أوسكار دوارتي الذين كانوا أساسيين أمام النهضة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1ـ1.

وخاض التعاون مباراة النهضة العماني تحت قيادة السوري جهاد الحسين الذي تولى المهمة مؤقتًا خلفًا للمدرب الكرواتي زاركو لازيتيتش، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج، قبل أن يتولى الصربي فوك رازوفيتش المهام الفنية.

في المقابل، استمر ستة لاعبين في القائمة الأساسية للمباراة الثانية تواليًا على صعيد منافسات البطولة القارية، وهم: البرازيلي مايلسون دوس سانتوس، حارس المرمى، البلغاري مارين بيتكوف، الجزائري زين الدين بلعيد، المغربي أشرف المهديوي، محمد الكويكبي، والمغربي يونس البحراوي.

ويدخل التعاون اللقاء في المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة، فيما يملك الريان القطري 3 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا النهضة العماني «نقطة»، والفيصلي الأردني صاحب المركز الأخير دون نقاط.