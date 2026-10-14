موسم الرياض يعلن تأجيل «Six Kings Slam»

أعلن موسم الرياض، الأربعاء، تأجيل النسخة الثالثة من بطولة التنس العالمية «Six Kings Slam»، من 12 أكتوبر الجاري إلى 27 ديسمبر المقبل.

وكان من المقرر أن تجرى منافسات البطولة لمدة ثلاثة أيام بدءًا من 21 حتى 24 أكتوبر الجاري، وعلى ضوء الموعد الجديد فإنها ستجرى في الفترة من 27 إلى 30 ديسمبر المقبل.

وأوضح موسم الرياض في بيان أن التأجيل يأتي في إطار المراجعة المستمرة للترتيبات المتعلقة بالبطولة، والتنسيق مع الأطراف المعنية بها، بما يضمن تقديم تجربة رياضية تواكب تطلعات الجماهير وتعكس مكانة البطولة العالمية.

وأضاف البيان: «يأتي هذا القرار انطلاقًا من حرص موسم الرياض على تقديم أحداث رياضية وفق أعلى المعايير، وبعد دراسة التحديات التنظيمية واللوجستية المرتبطة بتنظيم البطولة، وما قد يترتب عليها من تأثير في جودة التجربة المقدمة للجمهور».

وأعرب موسم الرياض عن تقديره لجميع اللاعبين والشركاء، وللجماهير من عشاق التنس من داخل السعودية وخارجها، على اهتمامهم المستمر، مؤكدًا التزامه بتقديم تجارب رياضية عالمية المستوى تلبي تطلعات الجمهور، ومواصلة الاستعدادات لاستضافة البطولة في موعدها الجديد، بما يضمن تقديم التجربة المرتقبة بالشكل المأمول.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أعلن في 28 يوليو الماضي عن تنظيم بطولة Six Kings Slam ضمن فعاليات موسم الرياض 2026، وذلك في الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة ستة من أبرز نجوم التنس العالميين، يتقدمهم الإيطالي يانيك سينر، حامل لقب النسختين السابقتين، إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراز، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، والألماني ألكسندر زفيريف، والأمريكي تايلور فريتز، فيما تشهد النسخة الثالثة الظهور الأول للأسترالي أليكس دي مينور في البطولة.

وتجرى البطولة بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائز في كل مواجهة إلى الدور التالي حتى المباراة النهائية، مع إجراء مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.