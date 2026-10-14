أوتافيو أساسيّا أمام التعاون.. وميتروفيتش احتياطيّا

يجدد البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعب فريق الريان القطري الأول لكرة القدم، الموعد أمام التعاون، الأربعاء، عندما يبدأ المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب النادي القصيمي في بريدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2.

وسبق لأوتافيو أن اختبر اللعب أمام التعاون في 6 مواجهات سابقة، منها خمس حينما كان يلعب في صفوف النصر، وواحدة بقميص القادسية، وعرف خلالها الفوز في مناسبتين، وتعادل مرتين، وخسر مثلهما.

وضمت قائمة الفريق القطري لاعبًا آخر سبق له أيضًا مواجهة التعاون، وهو الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال السابق، لكنه لن يكون أساسيًّا، بعدما وضعه مدربه الإسباني فيسينتي مورينو على دكة البدلاء.

وتألفت التشكيلة الأساسية للريان من محمود أبو ندى في حراسة المرمى، جوليان دي سارت، ويسلي ريبيرو، روجر جيديس، جابرييل بيريرا، أندريه أمارو، يوسف أيمن، أحمد الجانحي، أوتافيو مونتيرو، ديوجو أمارو، وداود دياكيتي.

ويتصدر الريان القطري المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد فوزه 4ـ3 على الفيصلي الأردني في الجولة الأولى، بينما يأتي التعاون ثانيًا بنقطة حصدها من تعادله 1ـ1 مع النهضة العماني.