الشمال القطري يتعاقد مع محرز

أعلن نادي الشمال القطري، الأربعاء، التعاقد مع الدولي الجزائري السابق رياض محرز، لاعب فريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم السابق.

وقال النادي القطري عبر حسابه بمنصة «إكس» «يسراه صنعت التاريخ وطموحنا يكتب الفصل القادم. رياض محرز بألوان الشمال».

ويعود رياض محرز «35 عامًا» إلى الملاعب بعد غياب دام ثلاثة أشهر عقب نهاية مشواره مع ‌الأهلي السعودي الذي ‌أعلن رحيل اللاعب في الرابع ‌من ⁠يوليو الماضي.

وقدم ⁠محرز مسيرة حافلة لمدة ثلاثة أعوام مع الأهلي، إذ خاض مع الفريق 122 مباراة سجل فيها 37 هدفًا و46 تمريرة حاسمة، وأحرز لقبين متتاليين بدوري أبطال آسيا للنخبة مع الفريق في 2025 و2026.

وانطلقت مسيرة محرز ⁠الاحترافية من لوهافر الفرنسي ثم انتقل ‌إلى ليستر سيتي ‌2014 وكان أحد النجوم الذين أسهموا في التتويج المذهل ‌للفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2016، ‌قبل أن يواصل التألق مع مانشستر سيتي ويحصد معه العديد من الألقاب المحلية والقارية، أبرزها دوري أبطال أوروبا، قبل انتقاله إلى الأهلي السعودي وتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين.

وجاء إعلان الأهلي عن ‌نهاية مشوار محرز ضمن صفوفه بعدما أعلن اللاعب اعتزاله اللعب دوليًا عقب ⁠مسيرة ⁠حافلة مع منتخب الجزائر امتدت 12 عامًا.

وخاض محرز إجمالي 119 مباراة دولية سجل خلالها 40 هدفًا و45 تمريرة حاسمة، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده.

وأسهم محرز في وصول الجزائر إلى دور الـ 16 بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخها عبر نسخة 2014 في البرازيل، ثم قاد بلاده للقب كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، قبل أن يضيف إنجازًا جديدًا بقيادة الجزائر إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026 التي نظمت في أمريكا الشمالية.