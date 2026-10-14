جوميز: الخليج يتطور تدريجيا

توقّع البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، تحسنًا تدريجيًا في مستوى لاعبيه، بعدما بدؤوا التأقلم مع فلسفته الفنية.

ويواجه الخليج ضيفه الفيحاء، الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن تاسع جولات دوري روشن السعودي.

وأكد جوميز، خلال مؤتمر صحافي عن المباراة، الأربعاء، امتلاك لاعبيه حس المسؤولية ورغبتهم في تحقيق الفوز الأول على مستوى الدوري، بعد ستة تعادلات وخسارتين في الجولات الثماني الماضية.

وقال: «كان بالإمكان الفوز على الاتفاق، خلال الجولة الماضية، بعدما صنعنا عددًا من الفرص كان كافيًا لحسم النتيجة».

ولفت البرتغالي إلى بدء تأقلم اللاعبين من فلسفته الفنية، وجزم بأن المستوى سيتحسن تدريجيًا «مع استمرار العمل وتطبيق الأسلوب المطلوب»، مضيفًا: «التطور التدريجي سيسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة خلال المرحلة المقبلة».