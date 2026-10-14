الجندل يرفض الخسارة أمام الأخدود

رفض فريق الجندل الأول لكرة القدم الخسارة أمام ضيفه الأخدود، بعدما فرض عليه التعادل 1ـ1، الأربعاء، على ملعب جامعة الجوف، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وافتتح الغيني زينهو جانو التسجيل للأخدود عند الدقيقة التاسعة، قبل أن ينجح الجندل في التعديل عبر لاعبه محمد منصور عند الدقيقة 49.

وأكمل الأخدود المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعد طرد لاعبه محمد أبو عبد بالبطاقة الحمراء.

وبهذه النتيجة، رفع الأخدود رصيده إلى سبع نقاط في المركز الـ14، فيما وصل الجندل إلى ست نقاط في المركز الـ15.

ويحل الأخدود ضيفًا على العدالة، الثلاثاء المقبل، وبعده بيوم يواجه الجندل نظيره الجيل في ثامن جولات الدوري.