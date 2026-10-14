بثنائية الريان.. التعاون يخطف الانتصار الأول

خطف فريق التعاون الأول لكرة القدم انتصاره الأول في الموسم الجاري بعد تغلبه على ضيفه الريان القطري 2ـ1 خلال المواجهة التي جرت على ملعبه، الأربعاء ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2.



وافتتح التعاون النتيجة عبر محمد الكويكبي «19»، وأدرك الريان التعادل بواسطة أحمد الجانحي «32»، لكن فرحة الفريق القطري لم تدم سوى 6 دقائق فقط، إذ سرعان ما وضع المغربي يونس البحراوي فريقه التعاون في المقدمة مجددًا بتسجيله الهدف الثاني «38».

وقبل لقاء الريان، خاض التعاون 10 مباريات في مختلف المسابقات خلال الموسم الجاري من دون أن يتمكن من تذوق طعم الفوز، حيث تعادل أربعة مرات، وخسر 6، آخرها أمام الشباب 0ـ3 الأحد الماضي في ثامن جولات دوري روشن السعودي.

ورفع التعاون رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة مؤقتًا بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة النهضة العماني صاحب المركز الثالث بنقطة أمام الفيصلي الأردني متذيل الترتيب دون نقاط.

في المقابل، تراجع الريان إلى المركز الثاني بعد أن تجمد رصيده عند ثلاث نقاط.