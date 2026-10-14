ميلان يبقي بافلوفيتش حتى 2031
الصربي ستراهينيا بافلوفيتش لاعب فريق ميلان الأول لكرة القدم أثناء جلسة تصوير عقب تمديد عقده مع النادي الإيطالي، الأرباء (المركز الإعلامي - ميلان)
ميلانو ـ الرياضية 2026.10.14 | 09:00 pm
مدد نادي ميلان الإيطالي، الأربعاء، عقد الصربي ستراهينيا بافلوفيتش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2031.
وكتب النادي الإيطالي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «رحلة بافلوفيتش مستمرة معنا حتى 2031».
وقال اللاعب صاحب الـ25 عامًا في مقطع فيديو بثه ناديه: «ميلان أحد أكبر الأندية في العالم، وأريد تمثيل هذا القميص، لقد تطورت كثيرًا هنا لاعبًا وإنسانًا».
وأضاف: «ما زال لدي طموحات كثيرة تتمثل في الفوز بالألقاب، أريد أن أقدم كل ما لدي دائمًا».
وخاض بافلوفيتش 80 مباراة بقميص ميلان في مختلف المسابقات، شارك أساسيًا في 75 منها، وسجل 7 أهداف.
وكان بافلوفيتش قد انضم إلى ميلان قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي عام 2024، مقابل 18.5 مليون يورو.