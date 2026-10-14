ميلان يبقي بافلوفيتش حتى 2031

مدد نادي ميلان الإيطالي، الأربعاء، عقد الصربي ستراهينيا بافلوفيتش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2031.

وكتب النادي الإيطالي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «رحلة بافلوفيتش مستمرة معنا حتى 2031».

وقال اللاعب صاحب الـ25 عامًا في مقطع فيديو بثه ناديه: «ميلان أحد أكبر الأندية في العالم، وأريد تمثيل هذا القميص، لقد تطورت كثيرًا هنا لاعبًا وإنسانًا».

وأضاف: «ما زال لدي طموحات كثيرة تتمثل في الفوز بالألقاب، أريد أن أقدم كل ما لدي دائمًا».

وخاض بافلوفيتش 80 مباراة بقميص ميلان في مختلف المسابقات، شارك أساسيًا في 75 منها، وسجل 7 أهداف.

وكان بافلوفيتش قد انضم إلى ميلان قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي عام 2024، مقابل 18.5 مليون يورو.