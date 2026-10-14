بينها الكلاسيكو.. إيقاف فينيسيوس أربع مباريات

يغيب الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، عن مباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة المتصدر وحامل اللقب، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم بعد إيقافه أربع مباريات، وذلك إثر طرده بسبب شدّ شعر أحد لاعبي فياريال السبت الماضي في المرحلة الثامنة.

وأكدت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني، الأربعاء، أن اللاعب البرازيلي سيُعاقب بالإيقاف أربع مباريات، من بينها مواجهة برشلونة في 25 أكتوبر الجاري، وذلك على خلفية بطاقة حمراء والاحتجاجات التي أعقبتها بسبب شدّه شعر الكندي لفياريال ناثان صليبا، لاعب الوسط، في هجمة مرتدة سجل منها الهدف الثاني لفريقه قبل أن يلغى بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد «VAR».

وأوضحت أن العقوبة تتضمن الإيقاف مباراتين بسبب البطاقة الحمراء، ومباراتين إضافيتين بسبب احتجاجاته تجاه الحكم.