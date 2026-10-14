بثنائية كاظمة.. الاتفاق يستعيد نغمة الانتصارات

أنهى فريق الاتفاق الأول لكرة القدم سلسلة التعادلات واستهلّ مشواره في دوري أبطال الخليج بالفوز 2ـ0 على كاظمة الكويتي، مساء الأربعاء في الدمام، ضمن باكورة جولات المجموعة الثالثة.

وتقدم صاحب الأرض في الشوط الأول بهدف، أحرزه السلوفاكي أوندريج دودا، لاعب الوسط، في الدقيقة 26.

وأضاف المهاجم السويدي جوردان لارسون الهدف الثاني في الدقيقة 91، علمًا أنه دخل بديلًا مع انطلاق الشوط الثاني، الذي شهِد تلقي الجزائري إدريس شعبي، مدافع كاظمة، بطاقة حمراء في الدقيقة 82.

وأعادت البطولة الخليجية «النواخذة» إلى طريق الانتصارات، بعد سلسلة من ثلاثة تعادلات، كُلُّها ضمن دوري روشن السعودي.

وآخر فوزٍ اتفاقي سابق تحقق بهدف دون رد أمام أبها، في 4 سبتمبر الماضي، ضمن الجولة الخامسة من الدوري. وتعادل الفريق، بعدها، مع الفيصلي 0ـ0 والقادسية 3ـ3 والخليج 1ـ1، على الترتيب، لحساب الجولات «6 و7 و8».

وأكمل الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق الجديد، عشر مبارياتٍ مع فريقه أمام كاظمة، كسِب أربعًا منها مقابل ثلاثة تعادلات ومثلها خسائر.

واستعان النادي بالأسترالي بعد نهاية الموسم الماضي، الذي شهِد التأهُّل، من المركز السابع في الدوري وتحت قيادة المدرب سعد الشهري، إلى دوري أبطال الخليج.