باباس: نريد اللقب الخليجي

أكد الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، أهمية دوري أبطال الخليج بالنسبة لناديه، وتركيزه على الفوز بها الموسم الجاري.

وتغلب الفريق 2ـ0 على ضيفه كاظمة الكويتي، مساء الأربعاء في الدمام، ضمن باكورة جولات المجموعة الثالثة من البطولة.

وصرّح باباس، خلال مؤتمر صحافي بعد المباراة: «فخور للغاية بالفريق، قدمنا مستوى متميزًا، كان انتصارًا ثمينًا، الانطلاقة كانت جيدة، وحققنا الأهم وكنّا الطرف الأفضل».

وعن المسابقة، قال: «مهمة للغاية بالنسبة لنا، النادي حققها سابقًا، وتركيزنا كبير عليها الموسم الجاري للحصول عليها مجددًا».

ومنحت المباراةُ الاتفاقَ فوزه الأول منذ 4 سبتمبر الماضي، بعد ثلاثة تعادلات متتالية ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وتحدث باباس، على الرغم من الانتصار، عن سعيه إلى حل مشكلة استغلال الفرص في الثلث الهجومي، فيما أشار إلى وضوح أسلوب لعب الفريق تحت قيادته.