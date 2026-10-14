رازوفيتش: قدمنا الأفضل.. البحراوي: الانتصار بداية العودة

عبّر الصربي فوك رازوفيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، عن سعادته بالانتصار 2ـ1 على الريان القطري، الأربعاء ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2، واصفًا إياه بالمستحق عطفًا على مردود لاعبيه.

وقال رازوفيتش في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «أخيرًا رأينا بعض الجمل التي تدربنا عليها، ولعبنا الشوط الأول بطريقة جيدة، لكننا ما زلنا بعيدين عن أمور نريد تحقيقها في المستقبل».

وتابع المدرب الصربي: «حققنا الأهم، وهو الفوز، واللاعبون قدموا أفضل ما لديهم أمام خصم قوي مثل الريان القطري».

وأكمل رازوفيتش: «استعداداتنا للمباراة سارت بأفضل طريقة ولعبنا بأسلوب مختلف، وشاهدت تضحيات اللاعبين، والفوز مستحق».

وعن التغييرات التي طالت التشكيلة الأساسية، أجاب مدرب التعاون: «رأيت التشكيلة من ناحية أخرى وهي المحافظة على جميع الخطوط، ومن خبرتي أحيانا تضطر إلى أن تلعب كرة دفاعية، وبطبيعة الحال الفوز هو المحصلة الأساسية».

بدوره، قدم المغربي يونس البحراوي مهاجم التعاون الفوز إلى جماهير «سكري القصيم»، متطلعًا إلى أن يكون بداية عودة النتائج الإيجابية للفريق في دوري روشن السعودي.

وأكد البحراوي أنه رهن إشارة المدرب في أي خانة يراها مناسبة له سواء الجناح أو رأس الحربة.