«هاتريك» باركولا يقود ليفربول إلى اكتساح لاسك

قاد الفرنسي برادلي باركولا، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، «الريدز» إلى اكتساح مضيفه لاسك النمساوي، بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في الفوز 6ـ3، خلال المباراة التي جمعتهما الأربعاء على ملعب «رايفايزن آرينا»، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

افتتح الأوروجوياني رونالد أراوخو التسجيل لليفربول من ضربة رأسية عند الدقيقة 22، وبعد دقيقتين ضاعف الفرنسي برادلي باركولا النتيجة، قبل أن يعزز كوماس بهدف ثالث عند الدقيقة 27.

وعاد باركولا بثاني أهدافه الشخصية والرابع لفريقه عند الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول برباعية نظيفة.

ومع بدايات الشوط الثاني سجل جيريمي فريمبونج الهدف الخامس عند الدقيقة 51. قبل أن يقلص لاسك النتيجة بواسطة روبيرت ليوبيتشيتش الفارق في الدقيقة 63.

ورد باركولا بهدف شخصي ثالث «هاتريك» في الدقيقة 66، مسجلاً رقمًا تاريخيًا في أولى مبارياته الأوروبية.

وتمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدفين سريعين بواسطة فلوريان فليكر هدفين متتاليين في الدقيقتين 74 و78، لتنتهي المواجهة بنتيجة 6ـ3.

وشكل الانتصار دفعة معنوية مهمة للمدرب الإسباني أندوني إيراولا بعد أول هزيمة تعرض لها خلال ثماني مباريات على رأس الجهاز الفني لليفربول، عندما خسر أمام مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي 3ـ0 في أنفيلد الأحد.

وفي مباراة ثانية، قلب فينورد الهولندي تخلفه 0ـ1 أمام ضيفه كومو الإيطالي إلى فوز 3ـ2.

وسجل أهداف فينورد خيفاي تسيكيال عند الدقيقة 20، والدولي الجزائري أنيس حاج موسى «52»، والإسباني روبرت سانشيس، حارس المرمى، «82» خطأ في مرمى فريقه، وسجل هدفي كومو السنغالي أسان دياو «18»، واليوناني أناستاسيوس دوفيكاس «90+3».

وعوض فينورد خسارته القاسية أمام برشلونة 1ـ5 في الجولة الأولى، فيما مني كومو بخسارته الأولى في مشاركته الأولى في المسابقة القارية العريقة بعدما كان افتتحها بفوز كبير على لايبزيج الألماني 4ـ1.