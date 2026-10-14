مورينو: حاولنا ولم نوفق

أرجع الإسباني فيسنتي مورينو، مدرب فريق الريان القطري الأول لكرة القدم، الخسارة أمام التعاون 1ـ2، الأربعاء في ثاني جولات دوري أبطال آسيا 2، إلى عدم ظهور فريقه بالشكل المطلوب خاصة في الشوط الأول.

ورفض مورينو أن تكون الثقة سببًا للخسارة، وقال في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة: «أعرف التعاون، والفوز ليس مفاجأة، ولعبنا بالشكل غير المطلوب خاصة في الشوط الأول، وحاولنا في الشوط الثاني، ولم ننجح في تعديل النتيجة».

وأضاف مدرب الريان: «عودتنا في المباراة أصبحت صعبة بعد تسجيل التعاون الهدف الثاني، وهذه كرة القدم مرة فوز ومرة خسارة، وحاليًا سنفكر في مباراتنا المقبلة ضد الغرافة».