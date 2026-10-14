تاديتش: أهدرنا الفرص.. وتأثرنا بالرطوبة

أبدى الكرواتي دراجان تاديتش، مدرب فريق كاظمة الكويتي الأول لكرة القدم، رضاه عن أداء اللاعبين، رغم الخسارة 0ـ2 من الاتفاق السعودي، الأربعاء في الدمام، ضمن أولى جولات المجموعة الثالثة من دوري أبطال الخليج.

وخلال مؤتمر صحافي بعد المباراة، صرّح الكرواتي: «توقعنا صعوبتها وقدمنا أداءً متميزًا، أنا راضٍ عن اللاعبين، صنعنا فرصًا عدّة، ولم نوفّق فيها، الاتفاق صنع فرصًا كذلك، ووُفِّقَ في اثنتين منها».

وعن اختياراته للتشكيل، أوضح: «لا نعاني من غيابات، لكنني أرحت بعض اللاعبين، عقب عودتهم من تمثيل المنتخب، وبدلاؤهم قدموا مستويات جيدة، وأمامنا مبارياتٌ في الدوري، لذلك نلعب على كل التفاصيل».

ووصف تاديتش الاتفاق بأنه «فريق كبير يمتلك لاعبين متميزين»، وأشار إلى أثر سلبي للرطوبة على فريقه، قائلًا: «الجو والرطوبة لم يساعداننا على العودة، الأجواء مختلفة عن الكويت، وحالة الطرد صعّبت المهمة أيضًا».