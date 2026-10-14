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ليلة باركولا
2026.10.14 | 10:37 pm
افتتح الفرنسي برادلي باركولا سجل أهدافه مع فريق ليفربول الإنجليزي بإحرازه ثلاثية قادت فريقه إلى فوز كاسح بنتيجة 6ـ3 على لاسك النمساوي، الوافد الجديد إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء (وكالات)
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