ليلة باركولا

افتتح الفرنسي برادلي باركولا سجل أهدافه مع فريق ليفربول الإنجليزي بإحرازه ثلاثية قادت فريقه ​إلى فوز كاسح بنتيجة 6ـ3 على لاسك النمساوي، الوافد الجديد إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء (وكالات)