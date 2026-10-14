الرئيسية / الصورة .. قصة

ليلة باركولا

2026.10.14 | 10:37 pm
افتتح الفرنسي برادلي باركولا سجل أهدافه مع فريق ليفربول الإنجليزي بإحرازه ثلاثية قادت فريقه ​إلى فوز كاسح بنتيجة 6ـ3 على لاسك النمساوي، الوافد الجديد إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء (وكالات)
ليلة باركولا

ليلة باركولا

ليلة باركولا

ليلة باركولا

ليلة باركولا

ليلة باركولا