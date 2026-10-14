ناري يعيد الرائد إلى الانتصارات

استعاد فريق الرائد الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات بعد تغلبه على ضيفه جدة 1ـ0، الأربعاء، على ملعبه ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى.

وسجل التوجولي خالد ناري هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 36.

وعوض الرائد من خلال هذا الفوز تعثره بالتعادل مع النجمة 1ـ1، والخسارة أمام الزلفي 0ـ4 في آخر جولتين، رافعًا رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع.

في المقابل، تجمد رصيد جدة عند ثماني نقاط في المركز الـ11.

ويواجه الرائد نظيره الصقر، الإثنين المقبل، فيما يلتقي جدة فريق الجبلين، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.