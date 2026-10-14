أخضر الكريكت يتوج بلقب التصفيات الآسيوية

تُوّج المنتخب السعودي للكريكت بلقب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية الفرعية المؤهلة لكأس العالم للكريكت T20 لعام 2028، بعد أن أنهى مشاركته في البطولة التي استضافتها بماليزيا بالعلامة الكاملة، محققًا خمسة انتصارات متتالية دون أي خسارة، ليؤكد تفوقه ويتأهل إلى المرحلة المقبلة من التصفيات الآسيوية المقررة 2027.

وسلم أسامة بن داخل الأحمدي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا، لاعبي المنتخب السعودي كأس البطولة، في ختام مشوار شهد تصدره جدول الترتيب برصيد عشر نقاط، متفوقًا على المنتخبات الخمسة المشاركة.

واستهل المنتخب السعودي منافسات البطولة بالفوز على سنغافورة، ثم تجاوز المنتخب الماليزي المستضيف، قبل أن يواصل سلسلة انتصاراته أمام هونج كونج والصين، ويحسم اللقب قبل الجولة الأخيرة، ليختتم مشاركته بالفوز على المالديف ويكمل مشواره بسجل خالٍ من الهزائم.

وأكد الأمير سعود بن مشعل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكريكت، أن هذا التتويج يمثل محطة مهمة للمنتخب السعودي ويعكس التقدم الذي تشهده منظومة الكريكت في السعودية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكريكت أن الاتحاد يعمل على بناء بيئة أكثر تكاملًا لتطوير اللاعبين، من خلال تعزيز البرامج الفنية والبنية التحتية، وتوسيع فرص الاحتكاك والاحتراف، وبناء مسارات واضحة تسهم في رفع جاهزية المنتخبات وقدرتها على المنافسة دوليًا. وأضاف أن طموح الاتحاد يتجاوز تحقيق الألقاب، نحو بناء منظومة مستدامة تعزز حضور السعودية ومكانتها على خارطة الكريكت العالمية.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للكريكت يُعد هذا التتويج اللقب الثالث في تاريخ المنتخب السعودي ضمن البطولات الرسمية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للكريكت «ACC»، والاتحاد الدولي للكريكت «ICC»، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل الرياضة السعودية، ويعكس التطور المتواصل للمنتخب وقدرته على المنافسة وتحقيق النتائج على المستوى القاري.