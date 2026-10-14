تقرير المراقب يوثق حادثة الممر

برّر البرتغالي دانيلو بيريرا، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في إفادته إلى لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي، أن اشتباكه مع الأمن الصناعي بعد مباراة فريقه أمام الهلال ضمن منافسات الجولة الثامنة في دوري روشن، بعدم معرفته لمهمتهم كون الزي المتعارف عليه لرجال الأمن الصناعي في بعض الملاعب هو الزي الرياضي بدلًا من البدلة الرسمية التي كانوا يرتدونها في ملعب المملكة أرينا، وفق ما كشفه لـ«الرياضية» مصدر خاص.

وينتظر أن تعلن لجنة الانضباط عن قرارها، وفقًا لتقرير فواز المطيري، مراقب المباراة وأقوال اللاعب، في الوقت الذي خلا فيه تقرير خالد الطريس، حكم المباراة، من أي أحداث خلال أو بعد المباراة، باستثناء الإنذارات الخمسة التي أشهرت في المباراة.

وبحسب المصدر، احتوى تقرير المراقب على كافة تفاصيل الاشتباكات الموثقة بكاميرا الجوال، التي حدثت بعد نهاية المباراة، والتي امتدت إلى الممر الداخلي المؤدي إلى غرف اللاعبين.

يذكر أن المواجهة التي جرت السبت الماضي انتهت بفوز الهلال بنتيجة 3ـ2.