أخضر الطائرة ينهي غياب 20 عاما ببرونزية العرب

تُوّج المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة بالميدالية البرونزية في النسخة الـ24 من البطولة العربية للمنتخبات، التي استضافتها الأردن، بعد فوزه على نظيره الجزائري بثلاثة أشواط دون مقابل، في مواجهة تحديد المركز الثالث التي جرت الأربعاء، على صالة الأرينا في عمّان.

وعاد أخضر الطائرة إلى منصات التتويج العربية بعد غياب استمر 20 عامًا، منذ حصوله على الميدالية الفضية في نسخة عام 2006، ليحقق الميدالية البرونزية والمركز الثالث في البطولة، ويعيد الكرة الطائرة السعودية إلى قائمة المنتخبات المتوجة على المستوى العربي.

ونال حسين المريط جائزة الأفضل في مركزه، بعد مساهمته مع زملائه في تحقيق برونزية البطولة.

وجاء هذا التتويج بعد ثلاثة أشهر فقط من تولي المدير الفني الإسباني فرناندو مونيز قيادة المنتخب السعودي، ليحقق الأخضر أولى ثمار العمل الفني خلال هذه الفترة، بالعودة إلى منصات التتويج العربية بعد غياب استمر عقدين من الزمن، في بداية تعكس تطور أداء المنتخب وتطلعاته نحو تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للكرة الطائرة على منصة «إكس» قدم الأخضر أداءً مميزًا في مواجهة تحديد المركز الثالث أمام المنتخب الجزائري، نجح خلاله في فرض تفوقه وحسم اللقاء بثلاثة أشواط نظيفة، ليختتم مشاركته بتحقيق البرونزية، في نتيجة تمنح المنتخب دفعة معنوية لمواصلة العمل والبناء على المكتسبات، وتعزيز حضوره في الاستحقاقات المقبلة.