مدرج الاتفاق: السعودية عز وأمان

رفع عديدٌ من مشجِّعي فريق الاتفاق الأول لكرة القدم لافتةً كبيرة الحجم خلال مباراة كاظمة الكويتي، الأربعاء، كُتِب عليها «السعودية وطن العز والأمان».

وحرِص المشجعون على إرسال رسالة فخرٍ بالوطن، عبر اللافتة الخضراء التي رفعوها في مدرَّج الواجهة بالتزامن مع دخول لاعبي الفريقين إلى الملعب تمهيدًا لخوض المباراة، التي كسِبها أصحاب الأرض 2ـ0.

وينتمي الفريقان إلى المجموعة الثالثة من البطولة، التي تضم أيضًا عجمان الإماراتي وأربيل العراقي.