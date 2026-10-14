نيكولا يخلف ستروبا في فينيتسيا

أعلن نادي فينيتسيا، الصاعد حديثًا إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم ومتذيّل الترتيب من دون أي نقطة بعد ست مراحل، الأربعاء تعيين المدرب دافيدي نيكولا لقيادة الفريق، خلفًا لجوفاني ستروبا المقال من منصبه الثلاثاء.

وقال النادي في بيان مقتضب إنه قرر إسناد مهمة تدريب الفريق الأول إلى نيكولا، من دون الكشف عن مدة العقد.

وكان نيكولا، البالغ 53 عامًا، من دون ناد منذ رحيله عن كريمونيزي في مارس 2026. وسبق له تدريب أندية عدة، أبرزها أودينيزي وجنوى وكالياري الذي حقق معه أفضل نتائجه في الدوري باحتلال المركز الخامس عشر خلال موسم 2024-2025.

وعاد فينيتسيا إلى دوري الأضواء بعد موسم قضاه في الدرجة الثانية تحت قيادة ستروبا، لكنه استهل عودته بسلسلة من ست هزائم متتالية كانت آخرها أمام أتالانتا 1-3 الإثنين في بيرغامو، فتذيل الترتيب بأسوأ سجل دفاعي في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 16 هدفًا.

ويعد فينيتسيا النادي الرابع الذي يغير مدربه منذ انطلاقة الموسم الجاري، بعد فيورنتينا «أقال فابيو غروسو بعد المرحلة الثالثة» وبولونيا «الألماني دومينيكو تيديسكو بعد المرحلة الرابعة»، وبارما «الإسباني كارلوس كويستا بعد المرحلة الخامسة».