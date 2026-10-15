العقيدي يختار جراح المرفق.. وتمديد علاج الغامدي

يخضع نواف العقيدي، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى عملية جراحية، الجمعة، في المرفق، حسبما أعلن ناديه، مساء الأربعاء.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، اتُخِذ قرار الجراحة، بدلًا من خيار التأهيل، بالتنسيق بين الجهازين الطبيين في النادي والمنتخب، فيما وقع اختيار العقيدي، عقِب مشاوراتٍ مع الجهازين، على جرّاح إنجليزي، بعدما عُرِض عليه ثلاثة جرّاحين، بينهم برتغاليّ وإسبانيّ.

وكان الحارس الدولي قد وصل إلى بريطانيا نهاية الأسبوع الماضي، للخضوع إلى فحوصات طبية على موضع إصابته بتمزق في المرفق، التي حدثت خلال تمثيله المنتخب السعودي الأول في كأس الخليج العربي الأخيرة.

وبعد الفحوصات، طرح الطبيب المعالج خيارين، حسبما أوردت «الرياضية» الثلاثاء، الأول التأهيل لمدة أربعة أسابيع مع عدم استبعاد عودة الألم، والثاني جراحة تتحدد بعدها خطة التأهيل، وهو الخيار الذي تم اعتماده.

وأكدت المصادر أن الجراحة ستجري في بريطانيا، بعدما وقع الاختيار على جرّاح إنجليزي متخصص في هذه النوعية من الإصابات.

وسقط العقيدي على أرضية ملعب «الإنماء» لدى محاولته إبعاد كرة عرضية أمام المنتخب الكويتي، في مباراة الافتتاح الرسمي لـ «خليجي 27». على إثر ذلك، خرج في تبديلٍ اضطراري تاركًا مكانه لمحمد العويس. وبعد المباراة، استُبعِد بسبب الإصابة من معسكر «الأخضر»، الذي تُوِّج لاحقًا باللقب.

إلى ذلك، تدرَّب النصر، مساء الأربعاء في الرياض، بادئًا استعداداته لمواجهة نيوم، الثلاثاء، ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي.

وتزامن التدريب الجماعي، على ملعب مركز «دار النصر»، مع استقبال العيادة الطبية للمركز الفرنسيين الجناح كينجسلي كومان والمدافع محمد سيماكان.

وخضع اللاعبان، حسب مصادر «الرياضية»، إلى جلستين علاجيتين، للتعامل مع الإصابتين الأخيرتين، اللتين لحِقَتا بهما خلال فوز الفريق 3-1 على ضيفه نيفيتشي الأوزبكستاني، الإثنين ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

فيما واصل الظهير سالم النجدي تنفيذ برنامجه التأهيلي، تمهيدًا للعودة إلى المجموعة. ونفذ اللاعب، الذي خضع الشهر الماضي إلى جراحةٍ بسبب كسرٍ في الأنف، بعض التمارين الانفرادية على أرضية الملعب، وغطَّى أنفه بقناعٍ طبيّ أسود.

وفي سياق إصابات الفريق، مدّد الجهاز الطبي للنادي، الأربعاء، فترة علاج وتأهيل راكان الغامدي، لاعب الوسط، بعدما عاودته آلام الركبة.

وأصيب اللاعب الشهر الماضي بالتواء في الرباط الصليبي الأمامي وكدمة في الغضروف. وكان مقررًا عودته إلى التدريبات الخميس، لكن مع عودة الآلام إلى موضع الإصابة، أبانت المصادر أن فترة علاجه وتأهيله ستمتد حتى نهاية الشهر.