سان جيرمان يعزز الصدارة برباعية السيتي

عاد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم «حامل اللقب» من معقل مانشستر سيتي بانتصار عريض ومثير 4-2 الأربعاء على ملعب الاتحاد في مانشستر ضمن الجولة الثانية من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، في أولى اللقاءات الأوروبية للنادي الانجليزي بعد أزمته الإدارية.

ويدين نادي العاصمة الفرنسية بفوزه إلى أهداف ديزيريه دويه «13» وعثمان ديمبيلي «15» والبرتغالي فيتينيا «32» وماجنيس أكليوس «63»، فيما سجل النروجي إرلينج هالاند ثنائية للسيتي «53 و75» رافعًا بها رصيده إلى 61 هدفًا في 60 مباراة بدوري الأبطال.

وتابع بطل النسختين الأخيرتين من المسابقة القارية المرموقة عروضه الهجومية القوية في الـ«تشامبيونزليج» بعد أن استهل مشواره بفوز ساحق على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 6-1 فعزز صدارة الترتيب برصيد ست نقاط بفارق الأهداف عن ثمانية فرق أبرزها برشلونة الإسباني وليفربول الانجليزي وريال مدريد الإسباني.

أما سيتي المأزوم بقرار إدانته بأكثر من 100 مخالفة لقواعد الدوري الإنجليزي المالية، فمُني بهزيمته الأولى بعد فوزه على بورتو البرتغالي 2-0 في الجولة الافتتاحية.