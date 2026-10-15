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سان جيرمان يستعرض

2026.10.15 | 12:46 am
استعرض فريق سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم قوته الهجومية بأربعة اهداف في مرمى مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال المواجهة التي انتهت بفوز الفريق الباريسي 4-2، ضمن دوري أبطال أوروبا، الأربعاء. (وكالات)
سان جيرمان يستعرض

سان جيرمان يستعرض

سان جيرمان يستعرض

سان جيرمان يستعرض

سان جيرمان يستعرض

سان جيرمان يستعرض

سان جيرمان يستعرض

سان جيرمان يستعرض

سان جيرمان يستعرض