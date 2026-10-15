سان جيرمان يستعرض

استعرض فريق سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم قوته الهجومية بأربعة اهداف في مرمى مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال المواجهة التي انتهت بفوز الفريق الباريسي 4-2، ضمن دوري أبطال أوروبا، الأربعاء. (وكالات)