في 7 دقائق.. الريال يعاقب روما

روما ـ الرياضية

احتاج فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم إلى 7 دقائق قرب نهاية الوقت الأصلي ليقلب تأخره أمام مضيفه روما الإيطالي بثلاثية مقابل هدف إلى انتصار 4-3، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية ضمن دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق الهولندي مارتن دي رون عند الدقيقة العاشرة، وبعد خمس دقائق عدل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد النتيجة للفريق الملكي.

وتمكن الهولندي دونيل مالين لاعب روما من إعادة فريقه إلى المقدمة بهدفين سريعين عند الدقيقتين (51، 57).

وانتفض ريال مدريد بعدما أدخل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق البرازيلي أندريك بديلًا عن مواطنه فينيسيوس جونيور لصنع الهدف الثاني بعد رأسية تصدى لها الحارس لتجد كارلوس إسبي ويضعها في الشباك عند الدقيقة 83، ثم يعود أندريك بنفسه ليسجل هدف التعادل من ضربة رأسية عند الدقيقة 85، قبل أن يمنح الألماني روديجر ريال مدريد نقاط المباراة بهدف رابع عند الدقيقة 90 انتهت عليه المباراة.