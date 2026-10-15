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الريال يقلبها

2026.10.15 | 12:49 am
قلب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم تأخره بثلاثية إلى انتصار 4-3 على مضيفه روما الإيطالي خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الأولمبيكو ضمن دوري أبطال أوروبا، الأربعاء. (وكالات)
الريال يقلبها

الريال يقلبها

الريال يقلبها

الريال يقلبها

الريال يقلبها

الريال يقلبها

الريال يقلبها