الريال يقلبها

قلب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم تأخره بثلاثية إلى انتصار 4-3 على مضيفه روما الإيطالي خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الأولمبيكو ضمن دوري أبطال أوروبا، الأربعاء. (وكالات)