أستون فيلا يهز فنربخشة بسداسية.. ودورتموند يتعثر

أتخم فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم شباك ضيفه فنربخشة التركي بسداسية نظيفة خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الأول ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، والتي شهدت أيضا خسارة بروسيا دورتموند الألماني بهدف امام مضيفه بودو جليمت البلجيكي.

وعلى ملعب فيلا بارك تناوب في تسجيل الأهداف يوهان مانزامبي عند الدقيقة 12، ونيكولاس جاكسون هدفين (32، 39) وروس باركلي هدفين (68، 72) وتامي أبراهام الدقيقة 90.

وحقق الفريق الإنجليزي انتصاره الثاني في المسابقة رافعا رصيده إلى 6 نقاط، بينما بقى الفريق التركي بنقطة واحدة.

وفي مباراة ثانية حقق بودو جليمت النرويجي فوزًا ثمينًا على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ليحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالبطولة.

وسجل فريدريك شيوفولد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52، ليمنح الفريق النرويجي الأفضلية ويقوده إلى انتصار مهم على حساب أحد أبرز الأندية الألمانية، في مواجهة حسمها أصحاب الأرض بهدف دون مقابل.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثامن عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد ثلاث نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف على بودو جليمت، الذي يأتي في المركز الرابع والعشرين بالرصيد نفسه.