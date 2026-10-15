مورينيو ينتقد توقيت إيقاف فينيسيوس

انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، بشدة القرار «المخزي» للسلطات الكروية الإسبانية بالإعلان عن إيقاف جناحه الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور لأربع مباريات قبل ساعات فقط من صافرة بداية مباراة النادي الملكي في دوري أبطال أوروبا ضد روما الإيطالي، الأربعاء، في الجولة الثانية.

وعوقب فينيسيوس عقب طرده خلال فوز ريال على فياريال 1ـ0، السبت، في الدوري بسبب قيامه بسحب شعر أحد منافسيه.

وبسبب هذه العقوبة المكلفة، سيحرم مورينيو من نجمه لمباريات عدة مهمة في الدوري تتضمن «الكلاسيكو» أمام الغريم برشلونة الذي يتقدم عليه في الصدارة بفارق 6 نقاط «24 مقابل 18».

وخاض فينيسيوس جونيور اللقاء أساسيًا في مواجهة حقق خلالها ريال «ريمونتادا» مذهلة في الدقائق الأخيرة بعدما كان متأخرا 1ـ3 قبل سبع دقائق من صافرة النهاية، فقلب الطاولة على روما وخرج فائزًا 4ـ3.

وتحدث مورينيو عن مشاعره بشأن كيفية تسبب توقيت إعلان العقوبة في تعطيل الاستعدادات في مؤتمر صحافي بعد المباراة، وقال: «هل تعتقدون أنه من الطبيعي أن يعلم لاعب من فريق إسباني، عليه أن يخوض مباراة مهمة لكرة القدم الإسبانية، قبل ساعتين فقط من المباراة، أنه موقوف لأربع مباريات؟».

وأضاف: «ألا يمكنهم فعل ذلك الآن؟ ألا يمكنهم فعل ذلك صباح الغد؟ هل علينا أن نأتي بالحافلة ونصل إلى الملعب تقريبًا لنكتشف إيقاف فينيسيوس لأربع مباريات؟».

وتابع : «إنهم يفعلون أشياء بلا خجل الآن. لقد انكشف المستور. قبل ساعتين من المباراة، يجب أن يعلم اللاعب أنه موقوف لأربع مباريات».

وأردف المدرب البالغ 63 عامًا قائلًا «فريق إسباني حصد ثلاث نقاط لكرة القدم الإسبانية، وللتصنيف، ولسمعة كرة القدم الإسبانية. تريدون قتل لاعب قبل ساعتين من المباراة، هذا لا يبدو طبيعيًا بالنسبة لي».

كما أبدى مورينيو أيضًا استياءه من جدول المباريات، حيث من المقرر أن يواجه ريال نظيره أيك أثينا في العاصمة اليونانية في 4 نوفمبر، قبل أن يسافر إلى فالنسيا لمواجهة فريقها المحلي في الدوري في 7 منه.

وعندما سُئل عن دلالة قرار إيقاف فينيسيوس، أجاب مورينيو : «على أقل تقدير، يدّل على عدم احترام».

وأضاف: «اللعب في أثينا ليلة الأربعاء، والوصول إلى مدريد ربما في الخامسة صباحًا، ثم اللعب السبت في فالنسيا، في عطلة نهاية أسبوع تسبق أسبوعًا من مباريات المنتخب الوطني».

واستطرد قائلًا: «هذا غير منطقي على الإطلاق، يجبرونك على اللعب السبت في فالنسيا، وهي مباراة صعبة للغاية، لا يبدو الأمر بريئًا بالنسبة لي والأعذار المعتادة لا أصدقها، لأن هذا لم يحدث قبل 25 عامًا. أعذار قناة التلفزة، بأنها هي من قرر، وأنها هي من اختار المباراة السبت، لم أعد أصدق هذا الكلام. أنا أكبر من أن أتقبله».

وتابع: «أما قصة فينيسيوس، قبل ساعتين من المباراة، وهو يعلم أنه موقوف لأربع مباريات، فلا تستحق التعليق. جماهير ريال مدريد ليسوا أغبياء، وسأبذل قصارى جهدي لتوعية الناس».

كانت ليلة ساحرة لمورينيو على أرض الملعب، إذ قلبت تغييراته مجرى المباراة لصالح ريال بعد أن كان أداؤه ضعيفًا طوال معظم فتراتها حتى الدقائق الأخيرة.

ومنح هدفا الهولندي دونييل مالين مهاجم روما التقدم 3ـ1 في بداية الشوط الثاني، لكن اثنين من بدلاء مورينيو سجلا هدفين، وهما البرازيلي إندريك وكارلوس إسباي، بينما قدّم البديل الآخر التركي أردا جولر، تمريرتين حاسمتين في الانتفاضة المتأخرة.

وختم مورينيو قائلًا: «لن أدّعي أنني كنت مستعدًا تمامًا للفوز بنتيجة 3ـ1 ثم 4ـ3، هذا غير صحيح. لكنني كنت أعتقد أن لديّ تغييرات في آخر 20 دقيقة، تغييرات كان بإمكاني إجراؤها، تغييرات قادرة على تغيير مجرى المباراة».