ابن جلالة لـ«الرياضية»: انتظروا الفعاليات الشتوية في عسير

ناقشت غرفة أبها التجارية توجهات المشاريع والفرص الاستثمارية في منطقة عسير، ودور القطاع الخاص في تنشيط الحراك الاقتصادي والسياحي، وذلك ضمن فعالية «المسامرة التجارية» التي تنظمها الغرفة.

وأكد لـ «الرياضية» أحمد بن جلالة، رجل الأعمال، أن مراكزه التجارية ستستضيف فعاليات شتوية دعمًا للحراك السياحي في عسير، داعيًا رجال الأعمال إلى تفعيل فعاليات نوعية وجاذبة تسهم في استقطاب السياح وإبراز المقومات السياحية التي تزخر بها المنطقة.

وأشار ابن جلالة إلى أهمية تكامل الجهود بين القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لتعزيز جاذبية المنطقة سياحيًا، وتنويع الفعاليات بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

وعلى الصعيد الرياضي، أعرب ابن جلالة عضو شرف نادي ضمك عن تفاؤله بعودة فارس الجنوب إلى دوري روشن السعودي، مؤكدًا دعمه للإدارة الحالية برئاسة المهندس شاكر بن عوير، وقال: «بإذن الله سيعود ضمك إلى دوري روشن السعودي بجهود إدارته الحالية برئاسة المهندس شاكر بن عوير، الذي نعتز بجهوده وندعم مسيرة النادي لتحقيق تطلعات جماهيره».

وتواصل غرفة أبها من خلال مبادراتها ولقاءاتها الحوارية تعزيز التواصل مع رجال الأعمال، وتبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية والمشاريع الواعدة، بما يدعم التنمية الاقتصادية والسياحية في منطقة عسير، ويتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.