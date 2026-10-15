مهرجان الرمان.. دعم المزارعين وتسويق المنتجات

يشهد مهرجان الرمان في نسخته الـ 15، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة في محافظة القرى، إقبالًا كبيرًا من الزوار من داخل المنطقة وخارجها، وذلك وسط تنوعٍ في فعالياته الزراعية والتراثية والثقافية.

ويُعدّ المهرجان من أبرز الفعاليات الموسمية في المنطقة، ومنصةً حيوية لتسويق منتجات المزارعين والتعريف بجودة رمان الباحة ومكانته المتميزة في الأسواق المحلية، لما يشتهر به من مذاقٍ فريد وجودةٍ عالية.

وأوضح المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، أن المهرجان يأتي امتدادًا للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة، ويهدف إلى دعم المزارعين وتسويق منتجاتهم، وتعزيز القيمة الاقتصادية للرمان، إلى جانب رفع الوعي بأهمية هذا المنتج بوصفه إحدى ركائز التنمية الزراعية في المنطقة.

وتتضمن الفعاليات عروضًا تراثية، وحراجًا للرمان، ومعارض للحرف اليدوية ومنتجات الأسر المنتجة، ما يتيح للزوار تجربةً متكاملة تجمع بين التعريف بالمنتج المحلي والاطلاع على موروث المنطقة العريق.