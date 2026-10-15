بالميراس يهزم فلوميننسي في كوبا ليبرتادوريس

تغلب فريق بالميراس الأول لكرة القدم على مضيفه فلوميننسي 2ـ1 في مواجهة برازيلية خالصة، في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كوبا ليبرتادوريس، الخميس.

وسجل المهاجم الأرجنتيني خوسيه مانويل لوبيس «45» ومارلون فريتاس «85»، ليمنحا بالميراس التقدم على ملعب ماراكانا، وأعاد هدف البديل ويسلي ناتا «90+3» الأمل إلى فلومينينسي.

ويستضيف بالميراس مباراة الإياب، الخميس المقبل، في ساو باولو.

ويتأهل الفائز إلى المباراة النهائية لكوبا ليبرتادوريس، المعادلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، المقرر خوضها 28 نوفمبر على ملعب سينتيناريو في مونتيفيديو.

ويستضيف إستوديانتس دي لا بلاتا الأرجنتيني نظيره فلامنجو البرازيلي، حامل اللقب، في ذهاب نصف النهائي الآخر، الجمعة.

ويسعى إستوديانتس إلى كسر هيمنة الكرة البرازيلية على مسابقة الأندية الأهم في أمريكا الجنوبية.

وفازت الأندية البرازيلية بالنسخ السبع الأخيرة من المسابقة، منذ فوز ريفر بليت الأرجنتيني 2018.

واستحوذ فلوميننسي على الكرة في الشوط الأول، لكن الفريق الزائر افتتح التسجيل بعد هجمة مرتدة خاطفة ترجمها فلاكو لوبيس في الشباك «45».

وأمام دفاع فريق ساو باولو المتين، كانت أفضل فرص أصحاب الأرض تسديدات بعيدة المدى من المهاجم المخضرم هالك «40 عامًا» ونوناتو والأوروجوياني أجوستين كانوبيو.

استمر هذا النمط في الشوط الثاني، حيث بادر فلوميننسي بالهجوم لكنه اصطدم بجدار دفاعي صلب.

وتصدى حارس فلوميننسي المخضرم فابيو «46 عامًا» لتسديدة البديل فيليبي أندرسون في الدقيقة 81، لكنه فشل أمام فريتاس قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ليقلّص البديل ناتا الفارق برأسية رائعة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.