طائرات ورقية تغلق ملعب رايو فايكانو

عُوقب فريق رايو فايكانو الإسباني الأول لكرة القدم، بإغلاق جزئي من ملعبه لمباراة واحدة، وذلك على خلفية إلقاء جماهيره مقذوفات إلى أرض الملعب تسببت في إلغاء مواجهته أمام أتلتيك بلباو، السبت الماضي، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من «لاليجا».

وأوقف حكم المباراة اللقاء الذي جرى على ملعب «فاييكاس»، بعدما تسببت تصرفات الجماهير في تعطيل اللعب ثلاث مرات منفصلة، إثر إلقاء طائرات ورقية، وكرات مطاطية، وأجسام صغيرة أخرى إلى أرضية الملعب.

ويشهد النادي احتجاجات حادة من جماهيره ولاعبيه على طريقة إدارة راوول مارتين بريسا، رئيس مجلس الإدارة، لشؤون النادي، إلى جانب تردي حالة الملعب، ومرافق التدريب.

وتُعد مواجهة أتلتيك بلباو المباراة الأولى التي يخوضها رايو فايكانو على ملعبه الموسم الجاري، بعدما اضطر إلى خوض مبارياته البيتية الثلاث السابقة في ملعب «بوتاركي»، التابع لنادي ليجانيس، بسبب الحاجة إلى إجراء إصلاحات عاجلة في ملعبه، إثر رصد نواقص خطيرة تتعلق بمعايير السلامة.

وشهد ملعب فاييكاس سوء صيانة خلال فترة استئجار رايو له، فيما تواصل السلطات في منطقة مدريد في إجراءات إنهاء عقد الإيجار.

وإلى جانب عقوبة الإغلاق الجزئي، فُرضت على النادي غرامة مالية بقيمة 6 آلاف يورو، على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة السبت الماضي.