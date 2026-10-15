بعد 4 أعوام.. ألكاراز يعود إلى فيينا

يعود الإسباني كارلوس ألكاراز، نجم التنس، المصنف ثالثًا عالميًا، للمشاركة في دورة فيينا لكرة المضرب «500 نقطة» المقرر تنظيمها في الفترة من 26 أكتوبر الجاري، حتى نوفمبر المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ 2021، وفق ما كشف عنه المنظمون، الخميس.

وقال المنظمون في بيان صحافي: «عندما اتضح أن دورة Six Kings Slam في السعودية، التي كان من المقرر أن يشارك فيها اللاعب الإسباني في الفترة من 21 حتى 24 أكتوبر، ستُؤجل إلى نهاية ديسمبر، تواصل هيرفيج ستراكا، مدير الدورة، مع فريق كارلوس ألكاراز، وبعد ذلك، سارت الأمور بسرعة كبيرة، ووافق كارلوس على الحضور إلى فيينا من دون تردد يُذكر».

وغاب ألكاراز، الذي خرج من الدور الثالث لدورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة الإثنين الماضي، عن الكثير من المباريات الموسم الجاري، بسبب إصابة في معصمه الأيمن أبعدته عن الملاعب من منتصف أبريل إلى نهاية أغسطس.

وتُسهم مشاركة ألكاراز في دورة فيينا على استعادة إيقاع المنافسة، بعدما كان أداؤه غير متسق في نتائجه ومستوى لعبه منذ عودته إلى الملاعب، علمًا أنه بلغ ربع نهائي بطولة أمريكا، وفاز بلقب دورة طوكيو، ولم يتمكن من تجاوز الدور الثالث في شنغهاي.

ووصل النجم الإسباني، المصنف الأول عالميًا سابقًا، إلى الدور نصف النهائي في مشاركته الوحيدة السابقة في الدورة النمساوية المنظمة حينها على ملاعب صلبة داخل قاعة.

وإلى جانب ألكاراز، ستضم نسخة 2026 خمسة لاعبين آخرين من المصنفين العشرة الأوائل، وهم الألماني ألكسندر زفيريف، الذي سيحتل صدارة التصنيف العالمي في نهاية العام «حاليًا المركز الثاني»، والروسي دانييل مدفيديف، السادس، والإيطالي فلافيو كوبولي، السابع، والأسترالي أليكس دي مينور، التاسع، والأمريكي فرانسيس تيافو، العاشر.