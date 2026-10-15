ماليزيا تدرس عودة «فورمولا 1» من جديد

ذكر محمد توفيق جوهري، وزير الشباب والرياضة الماليزي، الخميس، أن بلاده تدرس إمكانية استضافة سباقات «فورمولا 1» مجددًا بصورة منتظمة، سواء بشكل موسمي أو بنظام التناوب كل عدة أعوام، في وقت تقيّم فيه الحكومة التكاليف والعوائد الاقتصادية المرتبطة بالحدث.

واحتضنت حلبة «سيبانج» جولات بطولة العالم لسباقات ‌«فورمولا 1» للسيارات موسميًا بين 1999 و2017، ‌قبل ⁠أن تغادر جدول ⁠البطولة بسبب تراجع الحضور الجماهيري وارتفاع تكاليف الاستضافة.

وعادت الحلبة إلى الواجهة في وقت سابق من أكتوبر الجاري عندما استضافت بصورة استثنائية سباق جائزة البحرين الكبرى، بعد نقله من موقعه الأصلي نتيجة التوترات ⁠المستمرة في الشرق الأوسط.

وأكد ‌جوهري أمام البرلمان ‌أن المناقشات بشأن إعادة السباق إلى ماليزيا لا ‌تزال في مراحلها الأولية، موضحًا أن ‌أحد الخيارات المطروحة يتمثل في استضافته بشكل دوري بالتعاون مع دولة أخرى.

وأوضح حوهري أن تقريرًا لتقييم الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع من المتوقع أن ‌يرفع إلى مجلس الوزراء بحلول نوفمبر المقبل.

وقال: «استضافة سباقات ⁠«فورمولا ⁠1» تتطلب استثمارات ضخمة، وهناك العديد من الجوانب التي يتعين دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرار».

وأشار حوهري إلى أن التقديرات الأولية تفيد بأن السباق الذي استضافته ماليزيا هذا أكتوبر أسهم في تحقيق عوائد اقتصادية بلغت نحو 950 مليون رينجيت «233 مليون دولار»، لكنه شدد على ضرورة دراسة ما إذا كان بالإمكان تحقيق عوائد مماثلة بصورة منتظمة، فضلًا عن تقييم مدى جاهزية البنية التحتية لتلبية متطلبات استضافة الحدث مستقبلًا.