آل خليفة: احتمالية تأجيل كأس آسيا واردة

كشف الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن احتمالية تأجيل منافسات كأس آسيا للمنتخبات إلى 2028، إذا اقتضت الحاجة، والمقرر انطلاقها في السعودية يناير 2027.

وأكد المسؤول البحريني أن الاتحاد الآسيوي ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قراره بشأن البطولة الأبرز للمنتخبات في القارة، قائلًا للصحافيين في زيوريخ: «يمكننا الانتظار حتى نهاية نوفمبر، الأوضاع تتغير بسرعة كبيرة نحو الأفضل أو الأسوأ في المنطقة، والأمر يتعلق بمتابعة ما سيحدث، إذا احتجنا إلى اتخاذ قرار فسنفعل، لكن يمكننا تأجيل البطولة عامًا إلى 2028 إذا اقتضت الحاجة، لكن في الوقت الحالي نراقب الوضع وكل شيء يسير وفق الجدول المحدد».

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس آسيا 2027 في السابع من يناير 2027، في الرياض، جدة، والخبر، بمشاركة 24 منتخبًا.