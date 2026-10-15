أمير المنطقة الشرقية يطلع على مستجدات مشروع ملعب أرامكو

اطلع الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، على آخر مستجدات مشروع ملعب «أرامكو»، ووقف على مستوى جاهزيته لاستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى، وذلك خلال زيارته للملعب، الخميس.

وتجول الأمير سعود بن نايف في عدد من مرافق الملعب، مطلعًا على التجهيزات والاستعدادات لاستضافة الأحداث الرياضية والفعاليات الجماهيرية الكبرى، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة الشرقية من مشروعات رياضية وترفيهية يعكس تطور بنيتها التحتية وتنوع مرافقها، ويعزز مكانتها وجهةً لاستضافة المنافسات الرياضية والفعاليات الترفيهية الكبرى، مشيرًا إلى أهمية اكتمال جاهزية المرافق والتجهيزات وفق أعلى المعايير، بما يلبي تطلعات الجماهير والزوار، ويواكب تطور القطاع الرياضي والترفيهي.

وقدم المهندس أمين بن حسن الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، عرضًا لأمير المنطقة الشرقية عن سير الأعمال ومراحل الإنجاز، والتجهيزات الفنية والتقنية، والمرافق والخدمات المخصصة للجماهير، بما يعكس الحرص على توفير تجربة متكاملة للزوار وفق أعلى المعايير العالمية، وتعزيز جاهزية المنشأة لاستضافة مختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى.

ويُعد ملعب أرامكو أحد أبرز المشروعات الرياضية والترفيهية في المنطقة الشرقية، إذ تتجاوز طاقته الاستيعابية «47» ألف متفرج، ويتميز بتصميم معماري مستوحى من الطبيعة البحرية للمنطقة، إلى جانب مرافق وتجهيزات فنية وتقنية متطورة، تهدف إلى تقديم تجربة متكاملة للجماهير والزوار، وتعزيز قدرة المنطقة على استضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى.