ريدبل يمدد مع لوران حتى 2031

أعلن فريق ريد بل، رابع بطولة العالم للصانعين في الفورمولا 1، بقيادة الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، تمديد عقد الفرنسي لوران ميكييس، الرئيس التنفيذي للفريق حتى 2031.

وأكد ميكييس، الذي سبق له العمل مع فرق ميناردي، وتورو روسو، وفيراري، في بيان صحافي، فخره بمواصلة مغامرته مع ريد بل.

وتولى الفرنسي صاحب الـ49 عامًا منصب الرئيس التنفيذي للفريق المتمركز في ميلتون كينز البريطانية خلال صيف 2025، خلفًا للبريطاني كريستيان هورنر.

ومدد ريد بل أخيرًا عقد سائقيه، أبرزهم، فيرستابن، الفائز بآخر سباقين كبيرين «جائزة البحرين الذي نُقل إلى ماليزيا، وجائزة سنغافورة»، عقده حتى 2030، إضافة إلى إبقائه على الفرنسي الشاب إسحاق حجار للموسم المقبل.