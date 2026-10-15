الدوري الأسترالي ينطلق.. وأوكلاند يدشن الرحلة التاريخية

تنطلق منافسات ​الموسم الجديد من الدوري الأسترالي لكرة القدم، الجمعة، وسط تغييرات فنية واسعة وتحديات اقتصادية مستمرة، بينما يستعد فريق أوكلاند لبدء رحلة الدفاع عن لقبه التاريخي الذي أحرزه الموسم الماضي في إنجاز غير مسبوق لنادٍ نيوزيلندي.

وخطف أوكلاند الأضواء في موسمه الماضي بعدما أصبح أول فريق من نيوزيلندا يتوج بلقب الدوري الأسترالي، إثر فوزه على سيدني إف.سي، في المباراة النهائية، ليكمل صعودًا استثنائيًا بعد عامين فقط من انضمامه إلى البطولة.

وتُعد مهمة المحافظة على اللقب أكثر تعقيدًا هذه المرة، بعدما فقد الفريق ستيف كوريكا، مدربه، الذي انتقل لتدريب ‌يوكوهاما الياباني، وذلك قبل ‌مواجهة افتتاح الموسم أمام ملبورن سيتي، السبت.

ويتولى المدرب ​البرتغالي ‌بيدرو ⁠موريرا، قيادة ​الفريق ⁠في مرحلة جديدة، بجانب رحيل عدد من أبرز عناصره، بينهم جييرمو ماي، وجيسي راندال، ولويس فيرستراتي.

وعلى الرغم من هذه التغييرات، لا يزال أوكلاند من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، مع وجود سام كوسجروف، مهاجم فريقه، المتوج بالحذاء الذهبي، إلى جانب المدافع الياباني المخضرم هيروكي ساكاي.

ويُعد موريرًا واحدًا من خمسة مدربين جدد في المسابقة المكونة من 12 فريقًا، بعدما شهدت أندية ملبورن فيكتوري، وويسترن سيدني، واندرارز، وسنترال كوست مارينرز، وماك آرثر تغييرات مماثلة على مستوى الجهاز الفني.

ويلتفت جانب من الاهتمام إلى ملبورن ⁠فيكتوري، الذي عين الفنزويلي جيوفاني سافاريز، مدربًا للفريق أملًا في إنهاء أعوام الجفاف التي يعيشها منذ آخر تتويج له ‌2018، لكن بداية المهمة لم تكن مثالية، بعدما تلقى الفريق ​هزيمة مفاجئة أمام ساوث ملبورن المنافس في ‌الدرجة الثانية في نهائي كأس أستراليا أخيرًا.

وبعد رحيل النجم الإسباني خوان ماتا، أبرم ‌فيكتوري واحدة من أبرز صفقات الموسم بالتعاقد مع الأسترالي أوير مابيل، اللاعب الدولي، لثلاثة أعوام، كما ضم الدنماركي إميليانو ماركونديس، لاعب الوسط، والمدافع الكوستاريكي خوليو كاسكانتي.

وفي المقابل، يأمل ويسترن سيدني واندرارز، في استعادة توازنه تحت قيادة أوفوك تالاي، بعد إنهائه الموسم الماضي في المركز الأخير، بينما يخوض ساشا أوجنينوفسكي أول ‌تجربة له مدربًا أول مع ماك آرثر.

وأنهى ماك آرثر الموسم الماضي في المركز السابع، وأخفق في بلوغ الأدوار الإقصائية، ⁠لكنه يأمل في ⁠تحسين نتائجه بالاعتماد على الوافدين الجديدين أبوستولوس ستاماتيلوبولوس، وموسى توري.

وأوكل سنترال كوست مارينرز، مهمة إعادة بناء الفريق إلى جون هاتشينسون، أحد أبرز رموز النادي، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع.

ولا تزال التحديات المالية تفرض نفسها على المسابقة الأسترالية، في ظل محدودية العوائد المخصصة للأندية من رابطة الدوريات للمحترفين، إلى جانب سقف الرواتب المخفض البالغ ثلاثة ملايين دولار أسترالي، مع استثناء لاعب بارز واحد فقط من كل فريق.

وزادت هذه القيود من صعوبة استقطاب اللاعبين والاحتفاظ بهم، ودفعت الأندية إلى الاستثمار بشكل أكبر في المواهب المحلية، وأصبح بيع اللاعبين مصدرًا مهمًا ومتناميًا للإيرادات.

وفي هذا الإطار، يستعد أكول أكون، جناح سيدني إف. سي، ليصبح أغلى لاعب واعد ينتقل من ​نادٍ أسترالي، بعدما وافق كولورادو رابيدز الأمريكي ​على ضمه مقابل نحو 1.5 مليون دولار أسترالي، على أن ينتقل إلى صفوفه في يوليو المقبل.

ويفتتح الموسم الجديد الجمعة بمباراة قمة مرتقبة تجمع سيدني إف.سي، بغريمه ويسترن سيدني واندرارز.